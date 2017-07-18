Kadınlardan Mezitli Belediyesi’ne Destek

Mersin Pazarcılar Odası Başkanı tarafından gerçekleştirilen saldırıya tepki olarak Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan'ı ziyaret eden üretici kadınlar,...

Mersin Pazarcılar Odası Başkanı tarafından gerçekleştirilen saldırıya tepki olarak Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan'ı ziyaret eden üretici kadınlar, geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Her zaman arkanızdayız" dediler.

Mezitli Kadın Üretici Pazarlarında tezgah açan kadınlar, geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen saldırıya tepki olarak, Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan'ı ziyaret ederek destek mesajları verdiler.

Kadınları meclis salonunda ağırlayan Başkan Tarhan, yaşanan olay hakkında bilgi vererek, gerçek pazarcı esnafının hakkını korumak amacıyla mücadele ettiklerini, ancak bazı çıkar çevrelerinin buna tahammül edemediğini söyledi. Kentin belediye başkanı olarak hiçbir kişisel ya da kurumsal ranta izin vermeyeceklerine vurgu yapan Başkan Tarhan, "Pazarcı esnafından gelen talep üzerine bir süredir ortak çalışma yürütüyorduk. Son nihai kararın verileceği encümen toplantısından bir gün bönce böyle bir olayın yaşanması hepimizi üzmüştür. Ancak bu asla bizi yolumuzdan döndürmeyecektir. Halkın hakkını hiçbir zaman kişisel ranta kurban ettirmeyeceğiz. Sizden aldığımız güçle yolumuza devam ediyoruz" dedi.

Bundan sonra da çalışmalarında halkın çıkarını gözetmeye devam edeceklerinin altını çizen Tarhan, "Kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz. Halkın hakkını korumak konusunda da kimseden korkmuyoruz. Çünkü bizim arkamızda halk var. Eğer arkanızda halk desteği yoksa istediğiniz tedbiri alın işe yaramaz. Biz doğru işler yaptığımızın bilinciyle çalışacağız" diye konuştu.