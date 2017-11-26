Kadınlardan 'şiddet' eylemi

Samsun Kadın Dayanışması üyeleri, yaptıkları basın açıklaması ve canlandırmalarla kadına yönelik şiddeti protesto etti

Samsun'da yıkılan eski Konak Sineması önünde toplanan kadınlar, pankartlar ve sloganlarla kadına yönelik şiddete tepki gösterdi. Erkekler tarafından öldürülen bazı kadınları da canlandıran eylemciler, kadınların daha özgür olması gerektiğini söyledi.

Grup adına 5 kişinin okuduğu ortak basın açıklamasında, "Sadece bugün değil, 1 yıldır bütün kentlerin merkezinde direniyoruz, itiraz ediyoruz. Hayatlarımızı çevreleyen, olağanlaştırılmaya çalışılan erkek şiddetine ve faşizmin her türlü uygulamasına karşı susmamaya devam ediyoruz. Nasıl bir hayat yaşayacağımıza bizler karar vermek istiyoruz. Emeğimizi görmezden gelmenize, kadınlara ucuz, esnek ve güvencesiz istihdamı dayatan geleneklerinize itaat etmiyoruz" dediler. Grup, basın açıklamasının ardından dağıldı.