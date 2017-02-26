Kadınların Domates Yeme Yarışması

Antalya'nın Kumluca ilçesinde Belediye Spor İşleri Müdürlüğü tarafından organize edilen, "Sarnıç Tepesi" doğa yürüyüşü sonunda yürüyüşe katılan...

Antalya'nın Kumluca ilçesinde Belediye Spor İşleri Müdürlüğü tarafından organize edilen, "Sarnıç Tepesi" doğa yürüyüşü sonunda yürüyüşe katılan kadınlar arasında gerçekleştirilen domates yeme yarışması renkli görüntülere sahne oldu. Yarışma sonunda 3 dakikada 4 kilogram 930 gram domatesi yiyen Ela Karakaya birinciliği kazandı.

Cumhuriyet Meydanından başlayarak yaklaşık dört kilometrelik Sarnıç Tepesine uzanan yürüyüş boyunca polis, zabıta ve sağlık ekibi tarafından yolda güvenlik önlemi alındı.

Kumluca Belediyesine ait içerisinde hayvanat bahçesi, piknik ve mesire alanı bulunan Sarnıç Tepesi'ne ulaşan yürüyüşçülere Kumluca Belediyesi ve Karşıyaka Mahallesi Muhtarlığı tarafından hazırlanan mercimek çorbası, zeytin, peynir, domates, salatalık, pişi ve çaydan kahvaltı ikram edildi.

"Yürüyüşün teması domates"

Kahvaltının ardından konuşan Kumluca Belediye Başkanı Hüsamettin Çetinkaya, belediye olarak her ay bir doğa yürüyüşü gerçekleştirdiklerini ve bu yürüyüşlerin her birinin farklı temaları olduğunu belirterek, bu yürüyüşün de temasının domates olduğunu söyledi. Kumluca ve yöresinde üretilen ürünlerin doğal ve kontrollü olarak üretildiğini kaydeden Çetinkaya, "Kumluca'nın var oluş nedeni domates. Bugünkü yürüyüşümüzde Kumlucalılar olarak, üreticiler olarak buradan vermek istediğimiz mesaj şu. Kumluca'da üretilen ürün güvenilir gıda, herkes sofrasında eğer Kumluca'da üretilmişse hiç endişe duymadan yiyebilir. Biz doğal üretim yapıyoruz, toprakta yetiştiriyoruz, geçmişte dedelerimiz,, nenelerimiz nasıl yetiştirmişse toprağa bağlı olarak yetiştiriyoruz." dedi.

Tarım sektörü için yanlış algı oluşturulmaya çalışıldığını vurgulayan Çetinkaya, "Biz burada küçük çiftçiler, aile işletmeciliği yapıyoruz. Hal böyle olunca bizim gücümüz sermaye ile mücadele etmeye yetmiyor. Hal böyle olunca biz ürettiğimiz ürünü 1.10 kuruşa satıyoruz, 5 liraya, 6 liraya başkaları satıyor. Halbuki burada olması gereken tam tersi. Eğer tüketiciler bu konuyu bilmezlerse doğal yollarla üretilen ürünü değil, suni olarak yetiştirilen ürünü çok fazla fiyata tüketir. Bu da hem bizim üreticimize, hem de doğal olarak tüketim yapamayan tüketicilerimize zarar verir. Biz doğru olanı yapıyoruz, topraklı üretime devam edeceğiz. Kumluca bir gün bu yaptığı doğruları tüketiciye anlatacaktır. Bunu sizlerle birlikte biz başaracağız."

"Kadınlar ve çocuklar arası domates yeme yarışması"

Konuşmanın ardından yürüyüşe katılan kadınlar ve çocuklar arasında domates yeme yarışması yapıldı. 10 kadının yarıştığı yarışma öncesi kadınlar yiyecekleri domates kasalarını hassas terazilerle tartarak aldılar. Jüri üyelerinin gözetiminde yapılan yarışma sonunda 3 dakikada 4 kilo 930 gram domates yiyen Ela Karakaya birinci, 4 kilo 765 gram domates yiyen Meral İlci ikinci ve 3 kilo 580 gram domates yiyen Naciye Aydemir ise üçüncü oldu. Çocuklar kategorisinde ise 3 dakikada 1 kilo 575 gram domates yiyen Kazım Gencer birinci, 1 kilo 3 40 gram domates yiyen Beytullah Koncuk ikinci ve 715 gram domates yiyen Yusuf Yıldırım ise üçüncü oldu.

Yarışmada dereceye giren kadın ve çocuklara Belediye Başkanı Hüsamettin Çetinkaya, Garnizon Komutanı Jandarma Binbaşı Gürcan Yıldırım, daire amirleri ve mahalle muhtarları tarafından kupa ve madalyaları verildi.

Domates yeme yarışmasında birinci olan Ela Karakaya, domates yeme yarışmasında maksatlarının yarışmak değil, domatesin kalitesini göstermek olduğunu belirterek, "Bizim domatesimiz gayet sağlıklıdır. Burada biz hiç domatesleri yıkamadık. Seradan nasıl geldiyse o şekilde yedik. Doğal ve çok lezzetliydi." dedi.

Çocuklar kategorisinde birinci olan Kazım Gencer ise yarışmada kupayı almasının biraz zor olduğunu ancak yarışmada birinci olarak kupa kazandığını için gururlu olduğunu söyledi.