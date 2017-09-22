Kadir Topbaş: “Çocuklarım Ve Torunlarım Bayram Ediyor”

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından istifa eden Kadir Topbaş, istifa kararına çocuklarının ve torunlarının çok sevindiğini söyledi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından istifa eden Kadir Topbaş, istifa kararına çocuklarının ve torunlarının çok sevindiğini söyledi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Saraçhane'de bulunan belediye binasında yaptığı basın toplantısında istifa ettiğini açıkladı. Topbaş, toplantı sonrasında belediye binasında bulunan meclis üyeleri ve çalışanlarla vedalaştı. İstifa kararına en çocuk çocuklarının ve torunlarının sevindiğini söyleyen Topbaş, "Çocuklarım ve torunlarım bayram ediyorlar. Başkan bize döndün diyorlar" dedi. Daha sonra ise Başkan Kadir Topbaş, makam aracıyla belediye binasından ayrıldı.