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Kadir Topbaş: “İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Görevimden İstifa Ettim”

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Kadir Topbaş: “İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Görevimden İstifa Ettim”
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, "Bugün itibariyle buradaki belediye başkanlık görevimden istifa ettim. Şu anda parti üyesiyim. Buradan...

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, "Bugün itibariyle buradaki belediye başkanlık görevimden istifa ettim. Şu anda parti üyesiyim. Buradan muhalefete pay çıkmaz" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Saraçhane'deki belediye binasında basın toplantısı düzenledi. Topbaş, "İstanbul'un altında metrolarıyla, raylı sistemleri ve çevresiyle her alanda ciddi yatırımlar yaptık. Belediyemizin bir lira borcu yok. Borçlu bir belediye bırakmıyorum. Her daim kendilerinden istifade ettiğimi Cumhurbaşkanımıza ve bakanlarımıza teşekkür ediyorum. Parti mensuplarıma teşekkür ediyorum. Hayatımda yorgunluk kelimesini asla kullanmadım. Vatandaşlarımızın gönüllerinde ki yer içini teşekkür ederim" dedi.

"Bu şehir beni dünya belediyeler birliği başkanına taşıdı"

"Bana ağabey dediler ve bunun altında hep ezildim" diyen Başkan Kadir Topbaş "Her gece yastığa başımı koyduğum zaman düşündüm. Belki bir gün bu anekdotları kitapta toplarım. Dünyanın merkezi olan bir kente başkan olmak gerçekten ayrıcalıktır. Ben İstanbullulara ve arkadaşlarıma her zaman dua ettim. Bu şehir beni Türkiye belediyeler birliğine taşıdı. Belediyelerin ağabeyi oldum ve yol gösterdik. Bu şehir beni dünya belediyeler birliği başkanına taşıdı. Onurla bu görevi taşıdım. Yönetim tarzım şu "İnsan her şeyi affeder adam yerine koyulmamayı affetmez'. Her yerde bunu söyledim. İstanbullulara ben özellikle teşekkür ediyorum. Beni destekleyen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevimden istifa ettim"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini bıraktığını açıklayan Topbaş, "Muhalefet buradan siyaset yürütmek istiyor. Buna müsaade etmem. Ben bugün itibariyle buradaki belediye başkanlık görevimden istifa ettim. Şu anda parti üyesiyim. Buradan muhalefete pay çıkmaz. Sakin tepkisi az olan bir yapım var. Yalnız şunu söylemek istiyorum, Şu anda gördüğümüz haliyle siyaset geleceği karartır. Başarılı olanların başarısı takdir edildiği sürece kazanırız. Partimin üyesiyim ve çalışmalarımızda olacağım ve destek vereceğim. Sayın Cumhurbaşkanımız ve İstanbullulara beni İstanbul'a layık gördükleri için teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

"Kırgınlığım yok her zaman partimin yanında ve siyasetin içindeyim"

İstanbul halkından müsaade isteyen Başkan Topbaş, "Bugün itibariyle buradaki başkanlık görevimi özellikle il seçim kurulundaki görüşmemizle birlikte kentten ve bütün İstanbullulardan müsaademi istiyorum. Gönüllerini koymasınlar. Başkanım bizi niye bıraktın demesinler, her zaman beraberiz. Bu yaşıma kadar bu şehirde yaşamış biriyim. Bir noktada kentin hafızası sayılırım. Siyasette kırgınlık olmaz, hiçbir şekilde kırgınlığım yok. Her zaman partimin yanında ve siyasetin içindeyim. Partimin üyesiyim asal bir takim söylentilere fırsat vermek istemem. Bunu da açık ve net söylüyorum" ifadelerin kullandı.

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