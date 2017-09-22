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Kadir Topbaş istifa ettiğini açıkladı

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Kadir Topbaş istifa ettiğini açıkladı
​'Kadir Topbaş istifa etti' iddiası sonrası İBB Başkanı Kadir Topbaş'tan net açıklama geldi. Topbaş canlı yayında yaptığı açıklamada belediye başkanlığından istifa ettiğini açıkladı

Kadir Topbaş istifa etti iddiası sonrası İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'tan net açıklama geldi. Topbaş canlı yayında yaptığı açıklamada belediye başkanlığından istifa ettiğini açıkladı.

İşte Topbaş'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları: "Beni İstanbul sathına çıkardılar buradan beni Türkiye ve dünya tanıdı. Bundan dolayı yanımda duran herkese özellikle teşekkür ediyorum. Üzerimde hakları var bunu biliyorum. Buradaki görevime de hep emanet olarak baktım. Aileme dostlarıma vakit ayıramadım.

Görevimizi asla aksatmadık. Çünkü büyük bir sorumluluk aldık. Bu emanet şehirde bu görevi yapmaya çalıştık. Dünü geçmişi beraber yaşadık. Hata etmemeye özen gösterdik. Çünkü hata yaparsak telafisi zordur. Hata ile ihanet edenleri birbirine karıştırmamak gerekir. Onurluyum ve gururluyum. Gerçekten bir kuruşa muhtaç olan belediyenin şuan bir lira borcu yok. Borçlu bir belediye bırakmıyorum. Yorgunluk kelimesini kullanmıyorum. Yorgunluk beyinde olur. Hiç yorgunum demedim.

PARTİMDEN İSTİFA ETMEDİM
İstanbul dünyanın merkezi. Böyle bir kentte başkan olmak büyük bir ayrıcalık. Her duamda ben İstanbullulara ve mesai arkadaşlarıma dua ettim ve etmeye devam edeceğim. Onurla bu görevi taşıdım. Şuanda görevimi sürdürüyorum. Muhalefet buradan siyaset üretmek istiyor, buna müsade etmem. Belediye başkanlığından istifa ettim, ama partimde ayrılmıyorum."

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