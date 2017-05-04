KADİR TOPBAŞ'IN 'GARİP' ZİYARETİ

Referandum sonuçları sonrası 'İstanbul'da Hayır' çıkmasının ardından bir daha aday olmayacağını açıklayan İBB Başkanı Topbaş'ın Samsun ziyareti 'sönük geçti'. Topbaş'a ilgi zayıf oldu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın Samsun'a yaptığı sönük geçen ziyareti kafaları karıştırdı. Başkan Yılmaz'ın konuğu olarak gelen Topbaş'ın ziyaretine çoğu siyasetçi ilgi göstermedi. Bir çok belediye başkanı programlara katılmadı. Topbaş'ın İş adamlarına yönelik FETÖ soruşturmasında tutuklanan damadı Ömer Faruk Kavurmacı ise dün sağlık sorunları gerekçe gösterilerek tahliye edildi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Topbaş'ın Samsun ziyareti 'yapılan açıklamaya göre' Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz'ın daveti üzerine yapıldı. Sabah saatlerinde tarifeli uçakla Samsun'a gelen Topbaş'ın Samsun ziyareti 'adeta şok bir ilgisizlikle geçti'. Belediye başkanları ve bazı bürokratlar davet edilmesine rağmen programa katılmadı. Belediye başkanlarından ise sadece Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar ve Salıpazarı Belediye Başkanı Halil Akgül katıldı. Taşçı sabah kahvaltısı sonrasındaki programlara katılmadı. Topbaş Vali İbrahim Şahin'i de ziyaret etti.

BAŞKAN GÖKSEL 'KARŞILAMADI'

AK parti İl Başkanı Muharrem Göksel de havaalanı karşılamasına gitmediği gibi, il başkanlığını ziyaretinde de 'hasta olduğu gerekçesiyle' kapıda karşılamaya inmedi. Başkan Yılmaz havaalanında karşıladığı mevkidaşını günboyu da yalnız bırakmadı. Programa katılan üç belediye başkanı da ziyaret fotoğraflarını 'sosyal medyada paylaşmamasıyla' dikkat çekti. İl yönetiminden iki yönetim kurulu üyesi Topbaş'a eşlik etti. İl Başkanı Göksel, sadece parti binasında Topbaş'ı misafir etti. Samsun'dan sönük bir ziyaret programıyla ayrılan Kadir Topbaş'ı havaalanından da yine sadece Başkan Yılmaz yolcu etti.

Zekeriya FIRAT / Özel Haber

Başkanlar Topbaş'a ilgi göstermedi

Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz’ın davetlisi olarak Samsun’a gelen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, beklediği ilgiyi bulamadı. Belediye başkanlarının çoğu programına katılmadı. İl Başkanlığı'nda sadece Yılmaz dahil 3 belediye başkanı vardı.

Samsun'da siyasetçilerin ilgi göstermediği Kadir Topbaş, Samsun Valisi İbrahim Şahin'i de ziyaret etti. ​

Sönük program

Kadir Topbaş Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'ni ziyaret etti. Yalnızlığı burada da sürdü. Başkan Yılmaz ve ekibinin dışında bir çok belediye başkanı geziye katılmadı. Programa katılan Belediye başkanları sosyal medyada ziyareti paylaşmadı. ​

Damat tahliye oldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ iş dünyası yapılanmasına ilişkin 86 şüphelinin arasında bulunan Topbaş'ın damadı iş adamı Ömer Faruk Kavurmacı dün tahliye oldu.​