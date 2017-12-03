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Kadir Topbaş’tan Yeni Oluşum İddialarına Yalanlama

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Kadir Topbaş’tan Yeni Oluşum İddialarına Yalanlama
Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Levent'te ofis kiralayıp yeni bir oluşum içinde olduğu iddialarını yalandı.

Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Levent'te ofis kiralayıp yeni bir oluşum içinde olduğu iddialarını yalandı.

Eski İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Kadir Topbaş, hakkında çıkan Levent'e ofis kiralayıp yeni bir oluşum içinde olduğu iddialarına sosyal medya hesabı üzerinden yalanladı. Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Topbaş, şu ifadelere yer verdi:

"İstanbul Levent'te bir ofis kiraladığım ve burada bazı siyasi şahsiyetlerle yeni bir oluşum için toplantılar yaptığım iddiası yalandır. Hukuki haklarım saklı olmak üzere söz konusu iddianın gerçek dışı bir iftira olduğunun bilinmesini isterim."

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