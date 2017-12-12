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Kadir'in aşırı kilosu ölümüne neden oldu

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Kadir'in aşırı kilosu ölümüne neden oldu
Erzurum'da, 3 gün önce geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybeden, 160 kilo ağırlığındaki üniversite öğrencisi Kadir Kaan Keten (20), memleketi Amasya'da toprağa verildi

Kadir Kaan Keten'in otopsinin ardından ailesine teslim edilen cenazesi memleketi Amasya'ya getirildi. Hz. Ömer Camisi'nde öğle namazı sonrası cenaze namazı kılındı.

Cenazeye, Amasya Belediye Başkanı Cafer Özdemir, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Dümen, Sağlık İl Müdürü Dr. Öner Nergiz, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Abdullah Kodek’in yanı sıra gencin ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı. Namazın ardından cenaze Yuvacık köyünde gözyaşları arasında toprağa verildi.

Öte yandan Üniversite öğrencisi Kadir Kaan Keten’in, iki hafta önce çatıdan düşme sonucu belinde ve kolunda kırık oluşan babası Nuri Keten (52), cenazeye kolu alçılı katıldı. Ayakta durmakta zorlanan Nuri Keten taziyeleri oturduğu yerden kabul etti. DHA / AMASYA

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