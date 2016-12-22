Kadirli’de Fetö Soruşturmasında 2 Kişi Tutuklandı

OSMANİYE (İHA) – Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından başlatılan FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde daha önce açığa alınan aile hekimi doktor L.T. ile öğretmen H.Ş. savcılık işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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