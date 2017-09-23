Kadirli’de Zincirleme Trafik Kazası: 6 Yaralı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Adana istikametinden, Andırın istikametine gitmekte olan Ayhan Kabul yönetimindeki 80 HB 297 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu köprü başındaki kırmızı ışıkta bekleyen 5 araca çarptı.

Kazada, Ayhan Kabul'un çarptığı 80 KY 543 plakalı kamyonette bulunan Sinan Kayran, Hazar Akbıyık, Mert Püsküllüoğlu ve Mustafa Avcı ile 80 GD 687 plakalı otomobilde bulunan Sabiha ve Yunus Emre Evleksiz hafif şekilde yaralandı.

Yaralılar kaza yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırılarak, tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.