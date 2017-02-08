Kafa Kafaya Çarpıştılar

Düzce Yeni Mahalle yan yol üzerinde meydana gelen kazada 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Düzce Yeni Mahalle yan yol üzerinde meydana gelen kazada 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada 1 kişi hafif şekilde yaralandı.

Kaza D-100 Karayolu Yeni Mahalle Yan yol üzerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Hal kavşağından Olimpiyat kavşağı istikametine gitmekte olan M. M. idaresindeki otomobil ile karşı yönden gelen V. A. idaresindeki otomobille kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile otomobil sürücüsü M. M. hafif yaralanırken olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.