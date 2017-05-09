Kafası Demir Parmaklıklara Sıkışan Çocuğu İtfaiye Kurtardı

Kayseri'de oyun oynarken kafasını demir parmaklıklara sıkıştıran bir çocuk itfaiye ekipleri tarafından yapılan çalışma ile kurtarıldı.

Kayseri'de oyun oynarken kafasını demir parmaklıklara sıkıştıran bir çocuk itfaiye ekipleri tarafından yapılan çalışma ile kurtarıldı. Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesine bağlı Yakut Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nda bulunan oyun parkındaki demir parmaklıklara çocukların birinin kafasını sıkıştırdığı öğrenildi. Yapılan ihbar sonrasında olay yerine 112 ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kafası demir parmaklıklara sıkışan çocuğu sakinleştiren itfaiye ekipleri, çocuğu bulunduğu yerden kurtardı.