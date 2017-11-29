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Kafasına Buz Kütlesi Düşen Lise Öğrencisi Taburcu Edildi

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Kafasına Buz Kütlesi Düşen Lise Öğrencisi Taburcu Edildi
Kars'ta önceki gün maça giderken kafasına buz kütlesi düşen lise öğrencisi hastanedeki 6 saatlik gözetimin ardından taburcu edildi.

Kars'ta önceki gün maça giderken kafasına buz kütlesi düşen lise öğrencisi hastanedeki 6 saatlik gözetimin ardından taburcu edildi. O anları İHA'ya anlatan öğrenci, "Kafama biri vurdu zannettim. Döndüm baktım, yerler hep buzdu" dedi.

Kars'ta önceki gün Kars 36 Spor-Gençler Birliği maçını izlemek amacıyla Kafkas Üniversitesi Abamüslüm Güven Stadyumu'na gitmek üzere arkadaşlarıyla yola çıkan Alpaslan Anadolu Lisesi öğrencisi Yusuf B.'nin kafasına Turan Çelik Caddesi üzerinde kaldırımda buz kütlesi düştü. Yaralanan Yusuf B. ambulansa Harakani Devlet Hastanesine sevk edildi. Tedavisi tamamlanan lise öğrencisi bugün okuduğu Alparslan Anadolu Lisesine gelirken, olayı İhlas Haber Ajansı'na anlattı.

"Kafama biri vurdu zannettim"

Kaldırımda yürürken kafasına birinin vurduğunu zannettiğini söyleyen Yusuf B. "Kafkas Üniversitesinde Karsspor'un maçı vardı, oraya doğru arkadaşlarımla yürüyorduk. Ortada ben yürüyordum. Arkadaşlarım da sol taraftaydı. 10 metre ilerledikten sonra kafama biri vurdu zannettim. Döndüm baktım, yerler hep buzdu. Baktım yukarıda da 3 tane daha sarkmıştı buz. Kalın buzlardan, gözlerim karardı. Kafamı tuttum oturdum yere" dedi.

"Orada ağabeyler vardı ambulansı aradılar"

ARAS Elektrikte görevlilerin ambulansı aradığını ifade eden Yusuf B. "Ambulans geldi. İlk müdahaleyi orada yaptılar. Ondan sonra aldılar hastaneye götürdüler. Hastanede zaten velim olmadığı için arkadaşlarım vardı. Hemen beni ultrasona soktular. Emar çektiler. Kafamda bir şey var mı diye, şu an bir şey yok dediler" diye konuştu.

"Hastanede 6 saat gözetim altında tuttular"

Harakani Devlet Hastanesinde doktorların kendisini 6 saat gözetim altında tuttuklarını belirten Yusuf B. "6 saat burada kalacaksın dediler. Orada 6 saat kaldık. Gece 18.00'e doğru çıktık. Eve gittik. 2 saat uyumayacağımızı söylediler. 2 saat uyumadım. Şuan durumum iyi, boyun kısımların ağrıyor. O da ileride geçer. Şuanda durum iyi" ifadelerini kaydetti.

Yusuf B.'nin okulunda başarılı bir öğrenci olduğu da öğrenildi.

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