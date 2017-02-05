Samsun'un Bafra İlçesi İshaklı Mahallesi'nde meydana gelen olayda, yalnız yaşadığı öğrenilen 72 yaşındaki Şükrü Köse'den uzun süredir haber alamayan yakınları, durumdan şüphelenerek olayı polise bildirdi. Polis ekipleri eve gidip kapıyı çilingir yardımıyla açınca Şükrü Köse'yi üzerinde montu ve giysileriyle yerde yüzüstü yatar halde ölü olarak buldu. Kafasındaki kanın fark edilmesi üzerine yaşlı adamın ölümü şüpheli bulundu. Savcıya bildirilen olayda, kesin ölüm sebebinin araştırılması için Şükrü Köse'nin cenazesi otopsiye gönderildi.
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Kafasında kan bulundu
Samsun'da yalnız yaşayan yaşlı adam evinde ölü bulundu. Kafasındaki kanın fark edilmesi üzerine yaşlı adamın cenazesi otopsiye gönderildi
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