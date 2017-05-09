Kafkas Erzurum Şubesi Açıldı

Geniş bir katılımla gerçekleşen açılışa Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Eyüp Tavlaşoğlu, ETSO Başkanı Lütfü Yücelik, Palandöken Belediye...

Kafkas Endüstriyel Mutfak mağazaları Erzurum'da ilk şubesini açtı.

Geniş bir katılımla gerçekleşen açılışa Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Eyüp Tavlaşoğlu, ETSO Başkanı Lütfü Yücelik, Palandöken Belediye Başkanı Orhan Bulutlar, Kafkas Yönetim Kurulu Başkanı Suat Midiliç, Dr. Mehmet Yavuz ve çok sayıda davetli katıldı.

36 firmayı bir araya getirdiklerini belirten Midiliç firma hakkında bilgiler vererek açılışta kendilerini yalnız bırakmayan konuklara teşekkür etti. Suat Midiliç "36 yıl önce rahmetli babam ile kurduğumuz Kafkas Ticareti daha sonra bugünlere taşıdık. Bugün ise açılışını yaptığımız showroom ile bölgemize en iyi ve en kaliteli ürünleri sunmaya devam edeceğiz" dedi.

Protokolün konuşmaların ardından dua edilmesiyle açılış yapıldı.