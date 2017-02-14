Kafkas, Tudor Krizini Değerlendirdi

Akhisar Belediyespor Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, Karabükspor'da yaşanan teknik direktör krizini değerlendirerek, "Karabük çok güçlü ve iyi bir camia,...

Akhisar Belediyespor Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, Karabükspor'da yaşanan teknik direktör krizini değerlendirerek, "Karabük çok güçlü ve iyi bir camia, bir Tudor gider bin Tudor gelir"

Spor Toto Süper Lig'de mücadele veren Akhisar Belediyespor 21. haftada konuk olacağı Beşiktaş maçı hazırlıklarını 1 günlük iznin ardından başladı. Yılmaz Atabarut Tesislerinde yapılan idmana sakatlıkları süren kaleci Fatih Öztürk ile Custodio katılamadı. Yeşil-siyahlılar düş koşu ardından 20 dakikalık taktik maçı sonrası idmanı tamamladı.

İdman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Akhisar Belediyespor Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, Beşiktaş maçının zorlu geçeceğine vurgu yaparak farklı bir oyun sistemi ile sahaya çıkacaklarının sinyalini verdi.

Öten yandan Galatasaray ile Karabükspor arasında yaşanan teknik direktör krizini de değerlendiren Kafkas, Türk teknik adamlarına ihanet edildiğine vurgu yaptı.

Tolunay Kafkas, "Beşiktaş takımı yetenekli oyunculardan kurulu, oyun anlamında da ligin en iyi takımı. Bir de üstelik bunu deplasmanda oynamak bizim açımızdan çok zor fakat iyi hazırlanacağız. Puan almak istiyoruz. Hani 1 puan alırsak bizim için iyi 3 puan çok daha iyi. Yani iddialı hazırlanacağız, ben oyunculara güveniyorum, ne olursa olsun zaten içinde bulunduğumuz durum, ligin durumu çok kolay bir durum değil, zor bir durum. Bizim için her maçtan puan çıkarmaya gayret edeceğiz" dedi.

Beşiktaş maçına farklı bir taktik ile çıkacak mısınız sorusuna yanıt veren Kafkas, "Farklı bir şekilde oynamayı düşünüyorum. Şu anda takımda moraller gayet iyi. Kupada çeyrek finale yükseldik. Rize galibiyeti bizim özgüven açısından çok önemliydi. Bir tramvaydı, işte bazen iş kazaları oluyor. Takımımız iyi yolda yani ben oyunculara çok güveniyorum, karakterli çocuklar" dedi.

Ligin son durumunu değerlendiren Kafkas, "Gerçekten zor bir lig oluyor, bu kalan 14 hafta daha da zor olacak. Onun için iyi çalışacağız, takımımızı istediğimiz yere getireceğiz" dedi.

Bir Tudor gider bin Tudor gelir

Karabükspor'da yaşanan Teknik Direktör krizini de değerlendiren Kafkas, "Buna iki açıdan bakmak lazım, hayatımda hiç haddimi aşan şeyler söylememe gayreti içerisinde oldum yani genel yapım da bu. Galatasaray Spor Kulübü tabii ki kimi alır, kimi getirir o onların tasarrufu tarafında ben onlarla ilgili bir şey söylemem. Ama tabii ki iki yönden bakmak lazım, birincisi Türk antrenörlerinin hiç bir değerinin olmadığını düşünüyorum. Çünkü çok kısa bir sürede Türkiye'ye gelip bu kadar başarılıymış gibi gösterilmek ancak bize mahsus bir iş, onu da biz becerdik ve yaptık. İkincisi de Karabük camiası açısından şunu ifade etmek isterim; Tıpkı Akhisarspor gibi Karabükspor'un bende çok özel bir yeri var. Çok önemli bir yeri var, çok başka bir sevgi ile bağlıyım, hem eski yönetimden hem şimdiki yönetimden. Karabükspor için ben bir kayıp olduğunu düşünmüyorum, bu başarı varsa ortada yönetim ile birlikte olur, oyuncularla birlikte olur, teknik direktörün başarısı da aynı bu şekilde olur. Yani Karabük çok güçlü ve iyi bir camia, bir Tudor gider bin Tudor gelir. Karabükspor için ben önemli olduğunu düşünmüyorum" dedi.