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Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof.dr. Özcan’ın Hocalı Mesajı

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Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof.dr. Özcan’ın Hocalı Mesajı
Kars Kafkas Üniversitesi (KAÜ) Rektörü Prof.Dr. Sami Özcan, Hocalı katliamının 25. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Kars Kafkas Üniversitesi (KAÜ) Rektörü Prof.Dr. Sami Özcan, Hocalı katliamının 25. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Rektör Prof. Dr. Sami Özcan, yayımladığı mesajında, "26 Şubat 1992 tarihinde Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Dağlık Karabağ bölgesinde gerçekleştirilen Hocalı Katliamı'nın üzerinden 25 yıl geçti" dedi.

Hocalı katliamının Türk halkının yüreğinde derin acı bıraktığını ifade eden Rektör Özcan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Azerbaycanlı soydaşlarımızın yaşlı, kadın, çocuk demeden katledildiği bu insanlık dışı saldırı, başta Azerbaycan halkı olmak üzere tüm Türk halkının yüreğinde derin bir acı bırakmıştır. Aynı zamanda insanlığa karşı işlenmiş bu katliamda yaşamlarını yitiren tüm soydaşlarımıza Allah'tan rahmet, Azerbaycan halkına başsağlığı dilerim."

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