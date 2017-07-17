Kağıthane’de Halk Otobüsü Alev Alev Yandı

Kağıthane'de İETT garajında bir otobüste çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kağıthane'de İETT garajında bir otobüste çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Özel Halk otobüsün alev alev yanması ise bir vatandaşın cep telefonu ile kaydedildi.

Olay gece saat 03:30 sıralarında , Çeliktepe Mahallesi'ndeki İETT garajında meydana geldi. Garaj içerisinde park halinde 34 GF 9781 plakalı Özel Halk otobüsünde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Durumu fark eden vatandaşlar durumu itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Kısa sürede yangını söndüren itfaiye ekipleri, tamamen yanarak kullanılamaz hale gelen otobüste soğutma çalışması yaptı.

Alev Alev yanması kamerada

Kağıthane Otobüs garajındaki otobüsün alev alev yanması bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Yangın sonrası otobüs kullanılamaz hale gelirken, Polis ekiplerinin olay ile ilgili incelemesi sürüyor.