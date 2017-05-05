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Kağıthane’deki Kuyumcu Soygunu Kamerada

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Kağıthane’deki Kuyumcu Soygunu Kamerada
Kağıthane'de bu gece meydana gelen kuyumcu soygunun güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Kağıthane'de bu gece meydana gelen kuyumcu soygunun güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde soyguncular kepengi zorlama olmadan açarak üç dakikada kuyumcuyu soyuyorlar.

Kağıthane Talatpaşa Caddesi üzerindeki bir kuyumcu bu gece 03. 30 sıralarında soyguncuların hedefi olmuştu. 2 soyguncunun gece geç saatlerde kuyumcunun önüne gelerek önce dükkanın kepengini daha sonra da kapısını açarak kuyumcudan bir miktar altını alıp kayıplara karışmıştı. Olayın ardından asayiş ekipleri güvenlik görüntülerini alarak çalışma başlattı. Yaşlanan soygun anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Soygun anı kamerada

Kuyumcu dükkanının dışarıda bulunan güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde kepengin bir anda açıldığı görülüyor. Daha sonra yaklaşık bir iki dakika bekleyen hırsızlar kapıya müdahale ediyor ve kapıyı kırıyor. İçeri giren iki hırsız çok kısa bir sürede içeriden aldıkları altınlarla birlikte dışarı çıkıyor ve olay yerinden uzaklaşıyor. Görüntülerde son olarak dükkan sahibi Sinan Çetinkaya'nın oğlu Levent Çetinkaya'nın soyulan dükkanlarının önünde cep telefonu ile konuştuğu görülüyor.

Soygun anını anlatan Kuyumcu sahibi Serkan Çetinkaya ," Görüntüleri izledikten sonra daha önce ifademde görüntüleri izlemediğim için kepengin zorlama ile açıldığını tahmin ediyordum ama öyle değil otomatik olarak açılıyor yani hiç bir zorlama olmadan kişiler tarafından otomatik bir kumanda ile açılıyor. Kepenk açıldıktan sonra 5 dakika falan bekliyorlar. Kepenk açıldıktan sonra bizim alarm merkezine düşüyor alarm merkezide bizi ve polisi arıyor. 3.31 gecede kapıyı demir levye ile kırıyorlar içeride 2,5-3 dakika kalıyorlar" dedi.

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