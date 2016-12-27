Kağıtsporlu İzciler, -40 Derecede Şehitleri Andı

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor kulübü izcileri, Sarıkamış'ta şehit düşen binlerce vatan evladını, harekatın 102. yılında dualarla andı.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor kulübü izcileri, Sarıkamış'ta şehit düşen binlerce vatan evladını, harekatın 102. yılında dualarla andı.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor izcilik branşı Sarıkamış harekatı sırasında Allahuekber dağlarında donarak şehit düşen mehmetçiklerin anısına, harekatın 102. yılında -40 derecede dualarla andı. Allahuekber dağlarında şehit düşen mehmetçiklerin anısına izciler, 3 bin metre rakımlı Allahuekber dağları Milli Parkı bölgesinde kamp kurdu. Türkiye İzcilik Federasyonu tarafından düzenlenen Allahuekber şehitlerini anma milli bilinç kampına Kağıtspor izci liderlerinden İsmail Önder Samur, Muhammet Ertop, Ertan Silan ve izci gönüllülleri katılırken, Balkan ülkeleri, Lübnan, Filistin, Suriye, ve Kerkük'ten de izci ve liderler katıldı.

Kağıtsporlu izciler, Bardız köyünden Allahuekber dağlarının 3 bin metre yüksekliğinde bulunan ve şehitliklerin bulunduğu Kaynak Yayla bölgesine 10 kilometrelik bir tırmanış sonucu ulaştı. Hava sıcaklığının gece -40 dereceyi bulduğu bölgede kurdukları çadırlarda konakladılar. Şehitliklerin bulunduğu yerlere giderek, dedelerinin şehit oldukları noktalarda dua etti. İzciler, cepheye giden ve seve seve canını veren, toprağı vatan yapan bir nesli saygıyla anarak minnetlerini sundular.