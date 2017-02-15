Kağıtspor’lu İzciler İleri Seviye Kış Kampına Katıldı

Kocaeli Büyükşehir Kağıtsporlu izciler, gece sıcaklığının eksi 20 derecelere düştüğü Bolu Milli Kış Kampında İleri Seviye Kış eğitimi aldı.

Kocaeli Büyükşehir Kağıtsporlu izciler, gece sıcaklığının eksi 20 derecelere düştüğü Bolu Milli Kış Kampında İleri Seviye Kış eğitimi aldı.

Türkiye İzcilik Federasyonu'nun her yıl düzenlediği Bolu Milli Kış Kampına, Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor İzcileri de katıldı. Türkiye'nin farklı illerinden gelen 430 izci ve liderin katılımıyla Bolu Tevfik Rüştü Günday İzcilik Tesislerinde gerçekleşen kampa Büyükşehir, Kağıtspor İzci liderlerinden Fatih Akbaş liderliğinde izciler ile katıldı. Zor doğa şartlarında gerçekleşen kamptan mavi beyazlı iddialar başarıyla döndü.

Kamp boyunca Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtsporlu izcilere, Türkiye İzcilik Federasyonu Eğitimci liderleri tarafından teorik ve pratik eğitimler verildi. Kampa katılan tecrübeli izcilere, kızak ve kayak, ilk yardım, karda çadır kurma ve kalma, kar mağarası yapımı ve kullanma, dağcılık, ateş çeşitlerini öğrenme ve ateş yakma, beslenme ve yaşam, soba yakma, odun kırma, balta ve bıçak kullanımı, karda vahşi hayvan izi takibi ve yön bulma gibi hayati öneme sahip eğitimler aldılar.

İzciler aldıkları teorik eğitimlerin ardından kar üzerinde ateş yakıp kendilerine verilen kumanyaları pişirdiler. Çadır kurma eğitiminin ardından izciler, pratik eğitimde en hızlı çadırı kurmak için diğer izcilerle yarıştı. Gece sıcaklığının eksi 20 derecelere düştüğü kamp alanında izciler, Bolu Aladağlarda Yaban Hayvanları sesleri eşliğinde gece yürüyüşü gerçekleştirdi.