Kağıtspor’lu Judocular 3 Madalyayla Döndü

Romanya'nın Ploiesti kentinde düzenlenen Ümitler Avrupa Kupası judo müsabakalarında Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor Takımı 3 madalyayla döndü.

Romanya'nın Ploiesti kentinde düzenlenen Ümitler Avrupa Kupası judo müsabakalarında Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor Takımı 3 madalyayla döndü. Ümit judocular 2 ikincilik, 1 üçüncülük elde etti.

Romanya'da düzenlenen Ümitler Avrupa Kupası judo müsabakalarına 8 sporcuyla katılan Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor Takımı, 3 madalyayla Türkiye'ye döndü. İlk ayağının Antalya'da, ikinci ayağının ise Çek Cumhuriyeti'nde yapıldığı turnuvanın son ayağı 27 ülkeden 517 judocunun katılımıyla 6-7 mayıs tarihleri arasında gerçekleşti. Avrupa ve Dünya Şampiyonaları öncesinde sporcuların genel klasmandaki sıralamasını belirleyen turnuvada milli judocular 2 ikincilik, 1 üçüncülük elde etti.

Müberra Güneş yine 2. oldu.

Turnuvanın Antalya ve Çek Cumhuriyeti'nde gerçekleşen ayaklarında 2.'lik elde eden Müberra Güneş, bu turnuvada da aynı başarısını tekrarladı. Kağıtspor'dan Ömer Kemal Aydın turnuvada ikincilik elde ederken, Umalt Demirel ise turnuvayı 3.'lükle tamamladı.