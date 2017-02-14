Kağıtsporlu Judocular, Rize’den Mutlu Döndü

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtsporlu genç judocular, Türkiye Şampiyonası'ndan beş Türkiye derecesi ile Kocaeli'ye döndü.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtsporlu genç judocular, Türkiye Şampiyonası'ndan beş Türkiye derecesi ile Kocaeli'ye döndü.

Türkiye Judo Federasyonunun faaliyet programında yer alan gençler judo Türkiye şampiyonası 10-12 Şubat tarihlerinde Rize'de gerçekleştirildi. 61 ilden 266 kadın, 406'sı erkek, 672 sporcunun katılımıyla yapılan şampiyonaya Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor Kulübü 25 sporcu ile katıldı. Mavi beyazlı judocular her yıl olduğu gibi bu yıl da çeşitli kategorilerde Türkiye dereceleri kazanarak başarısını sürdürdü. Şampiyonanın ilk gününde tüm rakiplerini yenerek finale kalmayı başaran Tuğçe Beder, finalde İstanbullu rakibine yenilerek 48 kiloda Türkiye ikincisi oldu. İlk madalyayı kazanan Tuğçe'nin ardından ikinci gün tatamiye çıkan iki Kağıtsporlu finalde karşı karşıya geldi. Geçtiğimiz yıl Gençler Türkiye Judo Şampiyonası'nda Türkiye yedincisi olan Batuhan Manay, bu yıl istikrarlı çalışmasının karşılığını alarak 73 kiloda Türkiye Şampiyonu oldu. Aynı sıklette takım arkadaşı Oğuzhan Yılman'da Türkiye ikincisi oldu. Bayanlarda ise ikinci madalya Melda Pınar'dan geldi. 57 kiloda Türkiye üçüncüsü olan Melda Pınar, Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor Kulübü'ne bir madalya daha kazandırdı. Şampiyonanın son günün ise 78 kiloda tatamiye çıkan Büşra Nacar, bronz madalya kazanarak, Türkiye üçüncüsü oldu. Turnuvayı bir altın, iki gümüş, iki üçüncülükle tamamlayan Büyükşehir Kağıtspor, toplamda beş Türkiye derecesi kazandı.