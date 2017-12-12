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Kağıtsporlu Judoculardan 4 Türkiye Derecesi

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Kağıtsporlu Judoculardan 4 Türkiye Derecesi
Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor'un başarılı judocuları 1 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalya ile Türkiye Büyükler Ferdi Judo Şampiyonasını...

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor'un başarılı judocuları 1 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalya ile Türkiye Büyükler Ferdi Judo Şampiyonasını sonlandırdı.

Türkiye Büyükler Ferdi Judo Şampiyonası Antalya'da 57 ilden 352 erkek, 196 kadın, toplam 568 sporcunun katımlıyla yapıldı. Antalya Spor Salonundaki şampiyonada Kocaeli Büyükşehir Kağıtsporlu judocular, 1 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı.

Şampiyonada ilk gün karşılaşmalarında kadınlar 48, 52, 57 ve 63 ile erkeklerde 60, 66, 73 ve 81 kilo mücadeleleri yapıldı. İkinci gününde ise kadınlar 70,78, +78 ve erkekler 90, 100, +100 kilolarda kürsü mücadeleleri yapılarak sona erdi. Şampiyonaya ilimizden katılan Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor'un başarılı judocuları; 1 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalya elde etti. 48 kiloda Balkan Şampiyonu Tuğçe Beder birinci, 70 kiloda Mihriban Öner ikinci , 60 kiloda Kadircan Çelik üçüncü ve son olarak 100+ kiloda Burak Serbest üçüncü olarak şampiyonayı noktaladı.

Öte yandan Türkiye Büyükler Ferdi Judo Şampiyonasının ardından gerçekleşen Türkiye Judo Süper Ligi terfi müsabakalarında da Kağıtsporlu sporcular üst düzey performans sergiledi. Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtsporlu erkek Judocular, terfi müsabakaları sonucunda üçüncü olarak önümüzdeki yıl hem erkekler hem de bayanlarda Süper Ligde mücadele etmeye hak kazandı.

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