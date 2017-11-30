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Kağıtsporlu Karateciler Rusya’ya Gidiyor

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Kağıtsporlu Karateciler Rusya’ya Gidiyor
Kağıtsporlu 3 sporcusu, 24-26 Kasım tarihleri arasında Kocaeli'de yapılan Avrupa Şampiyonasında mücadele edecek milli takımda yer almaya hak kazandı.

Kağıtsporlu 3 sporcusu, 24-26 Kasım tarihleri arasında Kocaeli'de yapılan Avrupa Şampiyonasında mücadele edecek milli takımda yer almaya hak kazandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor'un alt yapısından yetişen karateciler; Rusya'da yapılacak olan Avrupa Şampiyonasına, milli takımla beraber katılmak için tatamiye çıktı. Seçmelere katılan dört mavi beyazlı karatecinin üçü zorlu karşılaşmaları geçerek milli takımda yer almaya hak kazandı. Gençler kategorisinde mücadele eden Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor'un başarılı karatecilerinden 76 kiloda Enes Bulut, 59 kiloda Fatmanaz Yenen ve 61 kiloda Ekrem Altuner Yılmaz seçmeleri başarı ile geçerek ülkemizi temsil etmeye hak kazandı.

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