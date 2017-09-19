Kağızman’da Uyuşturucu Ele Geçirildi

Kağızman'da polis yaptığı operasyonda uyuşturucu ele geçirdi. Olayla ilgili şüpheli 2 kişi gözaltına alındı.
Kağızman İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik ekiplerince Encihan Mevkii'nde uyuşturucu tacirlerine yönelik yapılan çalışmalarda 150 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheli 2 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ifadesinin ardından harekete geçen Kağızman polisi, Iğdır'a bağlı Tuzluca İlçesi'nde belirlen adreslere eşzamanlı operasyon düzenledi.
Kağızman İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik ekiplerince düzenlenen operasyonda 6 kilo esrar ve çok sayıda Hint keneviri ele geçirilerek muhafaza altına alındı. uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen her iki operasyonda toplam 4 kişi gözaltına alınarak Kağızman İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.
Polisin uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonlarının devam edeceği bildirilirken, Tucluca'da ele geçirilen Hint kenevirlerinin yakılarak imha edildiği öğrenildi.
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