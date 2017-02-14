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Kahraman gaziye evinde ziyaret

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Kahraman gaziye evinde ziyaret
Fırat Kalkanı Operasyonu'nda yaralanan ve baba evinde tedavisi devam eden Piyade Uzman Çavuş Metehan Şancı’yı, AK Parti Kırıkkale Milletvekili Abdullah Öztürk ve AK Parti Kırıkkale İl Başkanı Mürsel Akçay ziyaret etti

Fırat Kalkanı Operasyonu'nda DAEŞ'li teröristlerle girdiği çatışmada yaralanan ve Kırıkkale'deki baba evinde tedavisi devam eden Piyade Uzman Çavuş Metehan Şancı’yı, AK Parti Kırıkkale Milletvekili Abdullah Öztürk ve AK Parti Kırıkkale İl Başkanı Mürsel Akçay ziyaret etti.

Şancı ailesine geçmiş olsun dileklerinde bulunan Milletvekili Öztürk ve İl Başkanı Akçay, ailenin desteğe ihtiyaçları olduğu her an yanlarında olduklarını ifade etti.  Kendileriyle gerek Kilis’te tedavi sürecinde gerekse Kırıkkale'de devlet yetkililerinin fazlasıyla ilgilendiklerini dile getiren Baba Abdullah Şancı, "Allah oğlumuzu bize bağışladı ne kadar şükretsek az" dedi.

Milletvekili Öztürk, Türkiye'nin yürüttüğü Fırat Kalkanı Operasyonu sayesinde Türk Milleti'nin evinde rahat uyuduğunu ifade etti.  İl Başkanı Akçay ise, "Askerlerimizin kahramanlıkları gelecek nesillere anlatılacak. Bizler mazlum milletlere umut olmaya devam edeceğiz. Gazimize acil şifalar diliyoruz. Devam eden operasyonlarda görev yapan askerlerimizin tamamına kolaylıklar niyaz ediyoruz" şeklinde konuşuldu.

İbrahim AKPINAR / KIRIKKALE

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