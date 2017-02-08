Kahraman “İhbar Edin”

Dernekler İl Müdürü Yunus Karaman, Valilik tarafından yetki belgesi olmaksızın çeşitli kurum ve dernek adına yardım toplayanlara vatandaşların itimat...

Dernekler İl Müdürü Yunus Karaman, Valilik tarafından yetki belgesi olmaksızın çeşitli kurum ve dernek adına yardım toplayanlara vatandaşların itimat etmemesini istedi, bu dernekler tarafından toplanan paraların tamamına el konularak haklarında idari işlem yapıldığını bildirdi.

Türkiye genelinde olduğu gibi Düzce'de de çeşitli kurum ve dernek adına ellerinde makbuz toplayanların kapı kapı gezdiği biliniyor. Bu derneklerden bazılarının vatandaşın manevi duygularından yararlanarak usulsüz para toplamasına dur demek için savaş açan Düzce Valiliği İl Dernekler Müdürlüğü, vatandaşları yardım toplayanlara karşı uyardı.

Dernekler İl Müdürü Yunus Karaman, "Bağış ve yardım toplamada, Valiliğimiz İl Dernekler Müdürlüğü tarafından özel izin verilmemiş kişiler yardım toplama yapamaz. Yardım toplayacak kişiler bizim tarafımızdan özel yetkilendirilmiş, yetki belgesi verilmiş kişiler yardım toplayabilir. Ancak biz de duyuyoruz, bazı şahıslar yetkili olmadığı halde vatandaşı rahatsız ettikleri hepimizin malumu. Bunlarla ilgili vatandaşlarımızın duyarlı olmasını, Valiliğimiz tarafından yetki verilmemiş hiçbir şahsa ve kuruma yardım yapmamalarını, yardım toplayanları anında İl dernekler Müdürlüğüne, kolluk kuvvetlerine ihbar etmelerini rica ediyoruz" dedi.

Derneklerin aidat ve bağışları kabul etmelerinin bu uygulamanın dışında olduğunu söyleyen Karaman, makbuzlarla ya da dernek başkanları tarafından imzalanmış yetki belgeleriyle yardım toplanamayacağını belirterek "Halkımızın bu konu üzerinde hassasiyetle durmalarını rica ediyoruz" dedi.

Düzce'de bu şahısların takibi sonucu 20 kişi hakkında idari işlem yapıldığını belirten Karaman, toplanan paraların tamamına el konulduğunu bildirdi, vatandaşlardan bu konuda hassas davranmalarını istedi.

Karaman, "Valiliğimiz tarafından yardım toplama izni verilmemiş, ancak dernek makbuzlarıyla yardım toplayan şahısların hakkında idari işlem yapılmış, toplanan paraların tamamına el konularak hazineye irat kaydı yapılmıştır. Şu ana kadar denetimi yapılmamış, ancak sağda solda yardım toplayanlar varsa er veya geç o toplanan paraların tamamına da el konulacaktır. 2866 sayılı Dernekler yardım toplama mevzuatında izinsiz yardım toplayan kişilere Bin 300 Lira idari para cezası verilir, toplanan yardımların tamamına el konulur. Yardım toplamak için gelenlerden önce yetki belgesi bulunup bulunmadığını kontrol edin, yetki belgesi dernek başkanı mı yoksa Valilik tarafından mı tanzim edilmiş ona bakmalarını, Valilik tarafından tanzim edildiyse kişinin kimlik bilgileri ile uyuşup uyuşmadığını, bazen renkli fotokopilerle bu belgelerin hazırlandığını duyuyoruz, biz bunlarla kolluk kuvvetleriyle mücadele ediyoruz ancak önemli olan vatandaşlarımızın duyarlı olması" şeklinde konuştu.

Karaman engellilerin adını kullanarak yardım toplayanlar için ise şu açıklamaları yaptı: "Engellilerimizi de istismar eden bazı kurumlar olabiliyor. Engellilerin adını kullanarak dergi gazete gibi satan şahısların özellikle okulları mesken edindikleri, çocuklarımızın harçlıklarına göz diktikleri bilinen bir gerçek. Okul idarecilerimizin, güvenliklerinden emin olmadıkları derneklerin bu tür faaliyetlerine izin vermemelerini istiyoruz."