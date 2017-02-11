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Kahraman Polis Fethi Sekin’in Adı Çankaya’da Yaşayacak

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Kahraman Polis Fethi Sekin’in Adı Çankaya’da Yaşayacak
Çankaya Belediyesi, İzmir'deki terör saldırısı esnasında kahramanca mücadele ederken şehit edilen polis memuru Fethi Sekin'in adını yeni yapılan bir...

Çankaya Belediyesi, İzmir'deki terör saldırısı esnasında kahramanca mücadele ederken şehit edilen polis memuru Fethi Sekin'in adını yeni yapılan bir parka veriyor.

Çankaya Belediyesi, halk için göğsünü siper eden şehitlerinin isimlerini yaşatmaya devam ediyor. Birçok şehidinin adını parklarına veren Çankaya, İzmir'de şehit olan polis memuru Fethi Sekin'in adını, Öveçler Huzur Mahallesi'nde yeni yapılan bir parka veriyor. Çankaya Belediye Meclisi'nin oy birliğiyle aldığı karar doğrultusunda Fethi Sekin'in adının verildiği parkın yapımı tamamlandı. Park, yeşil alanları, kent mobilyaları, çocuklar için oyun ve spor alanlarıyla bölge halkına hizmet verecek. Konuyla ilgili konuşan Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, "Aydınlarımızı, bilim insanlarımızı ve şehitlerimizi unutmuyoruz. İsimlerini sonsuza dek yaşatmayı sürdüreceğiz" dedi.

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