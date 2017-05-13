Kahraman Şehidin Adı Verilen, Mesire Alanı Tamamlandı

Elazığ'da Belediye tarafından başlatılan dönüşüm çalışmaları kapsamında düzenlenen İzmir kahramanı, şehit polis Fethi Sekin'in adı verilen mesire...

Elazığ'da Belediye tarafından başlatılan dönüşüm çalışmaları kapsamında düzenlenen İzmir kahramanı, şehit polis Fethi Sekin'in adı verilen mesire alanı tamamlandı.

İzmir Adliyesi'ne yönelik hain terör saldırısını beylik tabancasıyla önleyerek, masum vatandaşları korumak için canını ortaya koyarak şehit olan ve kahramanlığıyla milyonların kalbinde ölümsüzleşen şehit polis Fethi Sekin'in adı geçtiğimiz Mart ayında Belediye Meclisi'nde alınan kararla Zafran Mesire alanına verildi. Şehit Sekin'in adının verildiği alan, belediye tarafından 10 aylık çalışma ile tamamlandı. Toplam 159.500 metrekarelik bir alanda sürdürülen çalışmalar kapsamında, 300 adet oturma ünitesi, 60 adet barbekü, kır lokantası, kır kahvesi, spor sahaları, 18 adet fitness alanı, 41 adet çocuk oyun alanı, macera parkı yöresel ürünler satış büfesi, 5 ayrı noktada yer alan bay-bayan mescitleri, sıhhi tesis kompleksi, 6 adet biyofiltre sistemine sahip gölet, çeşmeler, bin 621 metre uzunluğundaki bisiklet yolu, bin 800 metre uzunluğunda yürüyüş ve koşu yolu, 2 adet oto ve bisiklet parkı yapıldı.

Hizmete hazır hale getirilen Şehit Fethi Sekin Mesire alanında incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, Şehit Polis Fethi Sekin Mesire alanında yoğun bir tempoda sürdürülen çalışmaların 10 ayda tamamlanarak anneler gününü de denk gelen 14 Mayıs Pazar günü hizmete sunulacağını söyledi.

Başkan Yanılmaz," Şehit Fethi Sekin Mesire alanı, yürüyüş ve bisiklet yolları, çocuk oyun alanları, halı sahası ve kafeteryaları ile hemşehrilerimiz için tam anlamıyla bir sosyal yaşam merkezi olacak. Elazığlıları, yepyeni kimliğiyle şehrin geleceğine yönelik önemli bir yatırım olan mesire alanına davet ediyoruz. 14 Mayıs Pazar gününden itibaren tüm hemşehrilerimizi çoluk çocuk ailece burada piknik yapmaya ve dinlenmeye davet ediyorum"diye konuştu.