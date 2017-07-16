  • BIST 105.176
  • Altın 139,841
  • Dolar 3,5315
  • Euro 4,0468
  • Samsun 23 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 18 °C
  • İzmir 24 °C
  • Ordu 22 °C
  • Sinop 22 °C
  • Giresun 22 °C
  • Amasya 20 °C
  • Rize 21 °C
  • Trabzon 23 °C

Kahraman Şehidin Babası Hasan Hüseyin Halisdemir ‘Milli Birlik Ve Demokrasi’ Nöbetine Katıldı

» »
Kahraman Şehidin Babası Hasan Hüseyin Halisdemir ‘Milli Birlik Ve Demokrasi’ Nöbetine Katıldı
Niğde'de, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında düzenlenen demokrasi nöbetine Kahraman şehit Ömer Halisdemir'in babası Hasan Hüseyin Halisdemir...

Niğde'de, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında düzenlenen demokrasi nöbetine Kahraman şehit Ömer Halisdemir'in babası Hasan Hüseyin Halisdemir de katıldı.

Ömer Halisdemir Meydanında düzenlenen etkinliklere, Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Niğde Belediye Başkanı Faruk Akdoğan, AK Parti Niğde İl Başkanı Emrah Özdemir, MHP Niğde İl Başkanı Ali Güngör, Kahraman şehit Ömer Halisdemir'in babası Hasan Hüseyin Halisdemir, 15 Temmuzd şehitlerinin aileleri protokol ve vatandaşlar katıldı.

Vatandaşlar akşamın erken saatlerinden itibaren meydana akın etti. Etkinlik Niğde Belediyesi Belediyesi Mehteran Takımının öncülük ettiği Niğde Şehitliğinden yürüyüşle başladı.

Protokolün vatandaşları selamlamasının ardından Kahraman Şehit Ömer Halisdemir'in babası Hasan Hüseyin Halisdemir halkı selamladıktan sonra kürsüde konuşma yaptı.

Hasan Hüseyin Halisdemir yaptığı konuşmada şunları söyledi: "Değerli Niğdeli hemşehrilerim, sizlere sonsuz teşekkür ediyorum. Bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmayan bütün Türkiye'ye teşekkür ediyorum. Bir yıldır bizleri desteklediğiniz için. Çok değerli annelerimize de ayrı teşekkür ediyorum. Yeni doğan çocuklarına Ömer Halisdemir ismini verdikleri için".

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek ise yaptığı konuşmada, "Geçtiğimiz yıl 15 Temmuz akşamı ben Dalaman kaymakamı olarak Dalaman hava limanındaydım. Sayın Cumhurbaşkanımızı Marmaristen Hava Limanmıza gelişini bekliyordum. Gece saat 01.30 gibi Sayın Cumhurbaşkanımızı karşıladık. Kendisini güvenli bir şekilde İstanbul'a uğurladık. Bu anlamda Dalaman, bu hain darbe girişiminde çok önemli bir görev üstlendi. Bugünde bu darbe girişiminde çok özel bir yeri olan Niğde'deyim. Hain darbe girişiminde büyük kahramanlık sergileyerek bu darbe girişimin seyrini değiştiren ve bu anlamda da ülkemizin kaderini Niğdemiz'in gururu Ömer Halisdemir'in memleketinde olmaktan büyük mutluluk ve gurur duyuyorum" dedi.

Vali Şimşek'in konuşmasından sonra dev ekrandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul'da yaptığı konuşma izletildi. Sabah namazına kadar sürecek olan program kapsamında Niğde Belediyesi mehter takımı vatandaşlara gösteri yaptı.

Kahraman Şehidin Babası Hasan Hüseyin Halisdemir ‘Milli Birlik Ve Demokrasi’ Nöbetine Katıldı

Kahraman Şehidin Babası Hasan Hüseyin Halisdemir ‘Milli Birlik Ve Demokrasi’ Nöbetine Katıldı

Kahraman Şehidin Babası Hasan Hüseyin Halisdemir ‘Milli Birlik Ve Demokrasi’ Nöbetine Katıldı

Kahraman Şehidin Babası Hasan Hüseyin Halisdemir ‘Milli Birlik Ve Demokrasi’ Nöbetine Katıldı

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Vezirköprü’de Demokrasi Ve Milli Birlik Günü16 Temmuz 2017 Pazar 04:48
  • Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Önünde Heyecanlı Bekleyiş16 Temmuz 2017 Pazar 04:43
  • Komandoları Ankara’ya Göndermeyen Çardaklılar Yürüdü16 Temmuz 2017 Pazar 04:38
  • Marmarisliler Suikast Girişiminin Yaşandığı Otelde Buluştu16 Temmuz 2017 Pazar 04:03
  • Sağanak Yağmur Altında Cumhurbaşkanını Dinlediler16 Temmuz 2017 Pazar 03:48
  • 5 Ay Çalışıp Demokrasi Nöbetinde Ömer Halis Demir’i Canlandırdılar16 Temmuz 2017 Pazar 03:48
  • Erdoğan Sevdalısı Minikler Telefonda Erdoğan’ın Sesi İle Karşılaşınca16 Temmuz 2017 Pazar 03:43
  • 15 Temmuz Şehitler Anıtı Denizli’de Açıldı16 Temmuz 2017 Pazar 03:23
  • Ardahan’da "15 Temmuz Demokrasi Ve Milli Birlik Günü" Etkinlikleri16 Temmuz 2017 Pazar 03:03
  • 15 Temmuz Şehitleri İçin Bitlis’te "Milli Birlik Yürüyüşü" Yapıldı16 Temmuz 2017 Pazar 02:38
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti