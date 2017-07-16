Kahraman Şehidin Babası Hasan Hüseyin Halisdemir ‘Milli Birlik Ve Demokrasi’ Nöbetine Katıldı

Niğde'de, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında düzenlenen demokrasi nöbetine Kahraman şehit Ömer Halisdemir'in babası Hasan Hüseyin Halisdemir...

Niğde'de, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında düzenlenen demokrasi nöbetine Kahraman şehit Ömer Halisdemir'in babası Hasan Hüseyin Halisdemir de katıldı.

Ömer Halisdemir Meydanında düzenlenen etkinliklere, Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Niğde Belediye Başkanı Faruk Akdoğan, AK Parti Niğde İl Başkanı Emrah Özdemir, MHP Niğde İl Başkanı Ali Güngör, Kahraman şehit Ömer Halisdemir'in babası Hasan Hüseyin Halisdemir, 15 Temmuzd şehitlerinin aileleri protokol ve vatandaşlar katıldı.

Vatandaşlar akşamın erken saatlerinden itibaren meydana akın etti. Etkinlik Niğde Belediyesi Belediyesi Mehteran Takımının öncülük ettiği Niğde Şehitliğinden yürüyüşle başladı.

Protokolün vatandaşları selamlamasının ardından Kahraman Şehit Ömer Halisdemir'in babası Hasan Hüseyin Halisdemir halkı selamladıktan sonra kürsüde konuşma yaptı.

Hasan Hüseyin Halisdemir yaptığı konuşmada şunları söyledi: "Değerli Niğdeli hemşehrilerim, sizlere sonsuz teşekkür ediyorum. Bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmayan bütün Türkiye'ye teşekkür ediyorum. Bir yıldır bizleri desteklediğiniz için. Çok değerli annelerimize de ayrı teşekkür ediyorum. Yeni doğan çocuklarına Ömer Halisdemir ismini verdikleri için".

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek ise yaptığı konuşmada, "Geçtiğimiz yıl 15 Temmuz akşamı ben Dalaman kaymakamı olarak Dalaman hava limanındaydım. Sayın Cumhurbaşkanımızı Marmaristen Hava Limanmıza gelişini bekliyordum. Gece saat 01.30 gibi Sayın Cumhurbaşkanımızı karşıladık. Kendisini güvenli bir şekilde İstanbul'a uğurladık. Bu anlamda Dalaman, bu hain darbe girişiminde çok önemli bir görev üstlendi. Bugünde bu darbe girişiminde çok özel bir yeri olan Niğde'deyim. Hain darbe girişiminde büyük kahramanlık sergileyerek bu darbe girişimin seyrini değiştiren ve bu anlamda da ülkemizin kaderini Niğdemiz'in gururu Ömer Halisdemir'in memleketinde olmaktan büyük mutluluk ve gurur duyuyorum" dedi.

Vali Şimşek'in konuşmasından sonra dev ekrandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul'da yaptığı konuşma izletildi. Sabah namazına kadar sürecek olan program kapsamında Niğde Belediyesi mehter takımı vatandaşlara gösteri yaptı.