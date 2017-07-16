Kahramanlarımızın İsmi 15 Temmuz Şehitleri Abidesi’nde De Yaşayacak

Erzurum'da 15 Temmuz Demokrasi Şehitlerinin aziz hatırası anıtla abideleştirildi.

Erzurum'da 15 Temmuz Demokrasi Şehitlerinin aziz hatırası anıtla abideleştirildi.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan 15 Temmuz Şehitleri Abidesi'nin açılışı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde gerçekleştirildi. Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve diğer yetkililerin katıldığı anıtın açılışında duygulu anlar yaşandı. Şahadet şerbetini içen 250 kahramanın adlarının yazılı olduğu anıtın açılışına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Başkan Mehmet Sekmen, konuyla ilgili gazetecilere yaptığı açıklamada, "Demokrasi destanını yazdığımız o gece 250 şehidimiz ve 2193 gazimiz ilâhi kelimetullah için, din-i mübin-i İslâm için kanlarını ve canlarını feda ettiler. Onlar tevhidi savundular, İslâm'ın izzet ve şerefini, Müslümanların haysiyet ve onurunu müdafaa ettiler. Mabetlerimize namahrem eli değdirtmediler. Şehadetleri dinimizin temeli olan ezanlarımızın susturulmasına müsaade etmediler. İmanlarıyla, cesaretleriyle, fedakârlıklarıyla, Allah'ın inayet ve yardımıyla büyük bir zafer kazandılar" dedi.

"Aziz milletimizin Dünya Demokrasi Tarihi'ne kanıyla, canıyla yazdığı 15 Temmuz Demokrasi Destanı, milli hafızamızdan asla silinmeyecek kadar büyük bir öneme sahiptir" diyen Başkan Sekmen, şunları kaydetti: "İşte bugün biz de kahramanlarımızın bize bıraktığı emaneti korumak ve nesiller boyu hatırlanmasını sağlamak amacıyla yiğitlerin şehrinde 15 Temmuz Şehitleri Abidesi'ni inşa ettik. Yüce dinimiz İslam'ın nişanı hilal, Allah kelamı, 15 Temmuz şehitlerimizin ismi ve Bakara Suresi'nin yer aldığı bu güzel anıt, gelecek nesillere bu vatanın kolay kurulmadığı anlatacak. Başkomutanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı ve aziz milletimizin ferasetiyle istiklal ve istikbale bayraktar olan milli mücadele şehrinden Anadolu'ya yayılan bu destanı gelecek nesillere aktarmak her birimizin ortak görevidir. Unutmayalım ki ecdadımıza bu yüksek ruhu kazandıran "Din-i mübin-i İslâm" dır. O günü hafızamızdan hiç çıkarmayacağız. Terörist başı satılmış FETÖ ve işbirlikçilerinin bu aziz vatana kastını asla unutmadık ve unutmayacağız da Erzurumlular, 15 Temmuz gecesi Dadaşların bağrından çıkarak vatan toprağı için şüheda mertebesine ulaşan kahramanlarımız Murat Ellik, Oğuzhan Yaşar, Edip Zengin, Beytullah Yeşilay ve Yakup Sürücü'yü asla unutmadı ve unutmayacak."