Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Erkoç’tan Çakır’a Ziyaret

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci'nin annesinin vefatı dolayısıyla Malatya'ya gelen Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç,...

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci'nin annesinin vefatı dolayısıyla Malatya'ya gelen Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır'ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, Malatya'nın her geçen gün daha da gelişip güzelleştiğini belirterek yaptığı hizmetlerden dolayı Başkan Çakır'a teşekkür etti. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç'un ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır ise, Kahramanmaraş'ın önemli bir il olduğunu söyledi.

Kahramanmaraş'ın Malatya'nın önemli bir komşusu olduğunu ifade eden Başkan Çakır, "Kahramanmaraş ile Malatya birbirine benziyor. Kültürü, gelişimi, insan yapısı bakımından birbirimize benziyoruz. Yerelde Kahramanmaraş ile karşılıklı istişarelerde bulunuyoruz. Şehirlerin sorunları birbirine yakındır. Her ilin kendi çapında ve önceliğine göre güzel yatırımları bulunmaktadır. Başkanımızla istişarelerimiz devam ediyor. Başkanımıza ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.