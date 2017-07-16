Kahramanmaraş Demokrasi Nöbetinde

Kahramanmaraş'ta binlerce kişi, 15 Temmuz darbe kalkışmasının yıl dönümünde nedeniyle demokrasi nöbetine başladı.

Kahramanmaraş'ta binlerce kişi, 15 Temmuz darbe kalkışmasının yıl dönümünde nedeniyle demokrasi nöbetine başladı.

15 Temmuz şehitlerini anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla kortej yürüyüşüyle başlayan etkinlikler Kahramanmaraş Valiliği önünde devam etti.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımın özel gösterisiyle süren etkinlik, Kur'an tilavetiyle devam etti.

Ardından Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, günün anlam ve önemine binaen birer konuşma yaptı.

Trabzon Bulvarını neredeyse tamamen dolduran vatandaşlar, ellerindeki dövizlerle ve sloganlarla terör örgütlerine tepkilerini dile getirdiler.