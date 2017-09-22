Kahramanmaraş Dondurma Festivali Rekorla Başladı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 1.'si düzenlenen Uluslararası Dondurma Kültür ve Sanat Festivali, rekorla başladı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 1.'si düzenlenen Uluslararası Dondurma Kültür ve Sanat Festivali, rekorla başladı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Bando gösterisiyle birlikte yürüyüş yapan yüzlerce kişi, Trabzon Bulvarı Valilik meydanında toplandı. Burada Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, günün anlam ve önemine binaen konuşma yaptı. Kahramanmaraş dondurmasının ay yıldızlı bir ürün olduğuna dikkat çeken Erkoç, konuşmasından şunları kaydetti: "Bu ürün ay yıldızlı bir ürün, dünyanın belki yüzden fazla ülkesinde büyük beğeniyle tüketilmekte ve ülkemize katma değer kazandırmakta. Türkiye'nin ihracatında önemli payı var. Yoğun şekilde Kahramanmaraşlı dondurma üreticileri dünyanın dört bir yanında bu ürünü sofralara sunmakta. Tabi bu ülkemiz için ve Kahramanmaraş için çok önemli. Bu alanda geçmişten bu yana on binlerce insan istihdam edilmekte, insanların ekmek kaynağı olmakta. Tabi büyükşehir olarak bu kadar büyük ve güçlü bir ürünü tüm dünyaya tanıtmak, tüm sofralara tanıtmak adına bir farkındalık oluşturmak istedik."

Başkan Erkoç, dünyanın en büyük çengel dondurmasına merdivenle çıktı

Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç ve Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan'ın selamlama konuşmasının ardından özel tır kasasında soğutulan 3 bin 722 kilogram ağırlığındaki dev çengel dondurma vinç yardımıyla alana getirildi. Dev çengel dondurmanın yanı sıra Türk Bayrağı şeklindeki dondurma da, ustalarının ellerinde standa yerleştirildi.

Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç'un merdivenle çıkarak ölçümünü yaptığı dev çengel dondurmaya 2 metre 80 santimetrelik boyu ile dünyanın En Büyük Çengel Dondurması rekorunu kırdı. Türk Bayrağı şeklindeki dondurma ise, 150 santimetreye 225 santimetre boyutları ile Dünyanın En Büyük Dondurmadan Bayrak rekorunu kırdı.

Dünya Çocuk ve Kadın Rekorları Rekor Tescil ve Hakem Heyeti Başkanı Prof. Dr. Orhan Kural tarafından tescillenen dondurmalar, ustalar tarafından satırlarla kesilerek vatandaşlara ikram edildi.

Kahramanmaraş Uluslararası Dondurma Kültür ve Sanat Festivali ilk günü ünlü sanatçı Ferhat Göçer konseriyle sona erdi.