  • BIST 104.123
  • Altın 145,528
  • Dolar 3,4910
  • Euro 4,1702
  • Samsun 22 °C
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 17 °C
  • İzmir 21 °C
  • Ordu 22 °C
  • Sinop 21 °C
  • Giresun 21 °C
  • Amasya 18 °C
  • Rize 24 °C
  • Trabzon 25 °C

Kahramanmaraş Dondurma Festivali Rekorla Başladı

» »
Kahramanmaraş Dondurma Festivali Rekorla Başladı
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 1.'si düzenlenen Uluslararası Dondurma Kültür ve Sanat Festivali, rekorla başladı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 1.'si düzenlenen Uluslararası Dondurma Kültür ve Sanat Festivali, rekorla başladı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Bando gösterisiyle birlikte yürüyüş yapan yüzlerce kişi, Trabzon Bulvarı Valilik meydanında toplandı. Burada Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, günün anlam ve önemine binaen konuşma yaptı. Kahramanmaraş dondurmasının ay yıldızlı bir ürün olduğuna dikkat çeken Erkoç, konuşmasından şunları kaydetti: "Bu ürün ay yıldızlı bir ürün, dünyanın belki yüzden fazla ülkesinde büyük beğeniyle tüketilmekte ve ülkemize katma değer kazandırmakta. Türkiye'nin ihracatında önemli payı var. Yoğun şekilde Kahramanmaraşlı dondurma üreticileri dünyanın dört bir yanında bu ürünü sofralara sunmakta. Tabi bu ülkemiz için ve Kahramanmaraş için çok önemli. Bu alanda geçmişten bu yana on binlerce insan istihdam edilmekte, insanların ekmek kaynağı olmakta. Tabi büyükşehir olarak bu kadar büyük ve güçlü bir ürünü tüm dünyaya tanıtmak, tüm sofralara tanıtmak adına bir farkındalık oluşturmak istedik."

Başkan Erkoç, dünyanın en büyük çengel dondurmasına merdivenle çıktı

Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç ve Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan'ın selamlama konuşmasının ardından özel tır kasasında soğutulan 3 bin 722 kilogram ağırlığındaki dev çengel dondurma vinç yardımıyla alana getirildi. Dev çengel dondurmanın yanı sıra Türk Bayrağı şeklindeki dondurma da, ustalarının ellerinde standa yerleştirildi.

Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç'un merdivenle çıkarak ölçümünü yaptığı dev çengel dondurmaya 2 metre 80 santimetrelik boyu ile dünyanın En Büyük Çengel Dondurması rekorunu kırdı. Türk Bayrağı şeklindeki dondurma ise, 150 santimetreye 225 santimetre boyutları ile Dünyanın En Büyük Dondurmadan Bayrak rekorunu kırdı.

Dünya Çocuk ve Kadın Rekorları Rekor Tescil ve Hakem Heyeti Başkanı Prof. Dr. Orhan Kural tarafından tescillenen dondurmalar, ustalar tarafından satırlarla kesilerek vatandaşlara ikram edildi.

Kahramanmaraş Uluslararası Dondurma Kültür ve Sanat Festivali ilk günü ünlü sanatçı Ferhat Göçer konseriyle sona erdi.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Şehit Uzman Çavuş Halim Ünal Son Yolculuğuna Uğurlandı22 Eylül 2017 Cuma 20:18
  • Kadir Topbaş: “Çocuklarım Ve Torunlarım Bayram Ediyor”22 Eylül 2017 Cuma 19:48
  • Konya Şehidi Halis Özcengiz Toprağa Verildi22 Eylül 2017 Cuma 19:38
  • Eski Başbakan Davutoğlu’na Eşinin Köyünde Yoğun İlgi22 Eylül 2017 Cuma 19:33
  • Kadir Topbaş: “İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Görevimden İstifa Ettim”22 Eylül 2017 Cuma 19:33
  • Küçük Dükkanında Kazandığı Parayla Kanser Olan Eşine Bakıyor22 Eylül 2017 Cuma 19:33
  • Vali Çiftçi, Vize’de Hz. Ömer Camii’nin Açılışını Gerçekleştirdi22 Eylül 2017 Cuma 19:13
  • Hatay’da “Arakan Kan Ağlıyor” Kermesi22 Eylül 2017 Cuma 19:13
  • Klü’de Uluslararası Öğrencilerle Tanışma Toplantısı Gerçekleştirildi22 Eylül 2017 Cuma 19:03
  • İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, “Ben Bugün İtibariyle Buradaki Belediye Başkanlık Görevinden İstifa Ettim. Partimi Bırakmıyorum. Partimin Üyesiyim Daima Çalışmalarında Da Yer Alacağım” Dedi.22 Eylül 2017 Cuma 18:58
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti