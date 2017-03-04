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Kahramanmaraşlı Belediye İşçisinin Erdoğan Sevgisi Odaya Sığmıyor

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Kahramanmaraşlı Belediye İşçisinin Erdoğan Sevgisi Odaya Sığmıyor
Kahramanmaraş'ta yaşayan 42 yaşındaki belediye işçisi Hasan Kunucan, 15 yıldır Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı yerel ve ulusal basından adım adım...

Kahramanmaraş'ta yaşayan 42 yaşındaki belediye işçisi Hasan Kunucan, 15 yıldır Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı yerel ve ulusal basından adım adım takip ederek bir oda dolusu gazete, dergi ve kitap arşivi yaptı.

Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesinde oturan Hasan Kunucan'ın Recep Tayyip Erdoğan sevgisi, ilginç bir koleksiyon arşivi oluşturmasıyla sonuçlandı. Tam 15 yıldan bu yana Erdoğan ile ilgili yerel ya da ulusal basın organlarında çıkan haberleri derleyip toplayan Kunucan, bir oda dolusu gazete, dergi ve kitap arşivinin de sahibi oldu.

Geçmişten bugüne basında yer bulmuş Erdoğan ile ilgili önemli olayların hepsini takip edip arşivlediğini anlatan Kunucan, "1990'dan bu yana olan siyasi olayları ve her türlü seçimleri takip ettim. Özellikle de 3 Kasım 2002 den bugüne kadar her şeyi arşivledim. Ben Ak Parti gönüllüsüyüm. Cumhurbaşkanımızın adeta bir aşığıyım. Sürekli medyada, basında takip ederim. Bu takibim arşivi oluşturmama sebep oldu. 3 Kasım 2002 den bu güne kadar elime geçen bütün gazete, dergi, broşür, afiş, kitap hepsini biriktirdim. Şuan bir oda dolusu birikimim oldu. Bu arşivi yapmaya devam ediyorum. Yaşadığımız şu günler gittikçe daha da önemli bir hale geliyor. Ben de bu önemli anları ölümsüzleştirmeye çalışıyorum. Şu anda Cumhurbaşkanımıza olan saygı, sevgi böyle bir arşiv oluşturmama sebep oldu" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ilk olarak Avrupa'da takip etmeye başlayan Kunucan, "Ben 3 Kasım 2002 seçimlerinde Avrupa da Almanya da yaşıyordum. Orada takip ediyordum. Orada aldığım gazeteleri ve dergileri de biriktirdim. 2005 yılına kadar Avrupa da yapmış olduğum arşivi Türkiye'ye getirdim. 2005'den sonra arşivleme çalışmasına Türkiye de devam ettirdim. Bundan sonra da devam ettireceğim. Allah nasip ederse Cumhurbaşkanımızın yolunda devam edeceğim. Onunla çıktığımız bu yolda, kutlu yürüyüşe hedef 2023'e doğru ilerliyorum. Allah Cumhurbaşkanımızı başımızdan eksik etmesin. Ben de Cumhurbaşkanıma sevgimi onunla ilerlediğim bu yolda bu arşivle ifade etmeye çalışacağım" diye konuştu.

Arşivinin büyük bir kısmını Türkiye Gazetesinin haberlerinden oluşturan ve 26 yıllık Türkiye Gazetesi abonesi olan Kunucan, "Başta Türkiye Gazetesi olmak üzere bütün gazeteleri biriktirdim. Rahmetli Enver Ören bey zamanında beri 1991'den bu yana ben Türkiye Gazetesinin abonesiyim. İlk abone olduğumda 17 yaşındaydım. O zamandan beri takdir eder, okurum" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın referandum sürecinde toplu açılış töreni için Kahramanmaraş'a geldiğinde hediye ettiği satranç takımlarından birinin de kendisine nasip olduğunu belirten Kunucan, onu da arşivinin başucunda duracağını sözlerine ekledi.

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