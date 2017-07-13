Kahramanmaraş’ta 15 Temmuz Coşkusu Başladı

Kahramanmaraş'ta 15 Temmuz Şehitlerini Anma Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle program düzenlendi.

Kahramanmaraş'ta 15 Temmuz Şehitlerini Anma Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle program düzenlendi. Dulkadiroğlu Belediyesi tarafından organize edilen programa, Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç ve vatandaşlar katıldı.

Trabzon Bulvarı'nda düzenlenen program mehteran takımının gösterisi ile başladı. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam eden program sonunda, TRT sanatçısı Oktay Ertuğrul sahne aldı. Oktay Ertuğrul, seslendirdiği türkülerle davetlilere keyifli dakikalar yaşattı. Program, yerel sanatçıların seslendirdiği türküler ve ezgilerin ardından sona erdi