Kahramanmaraş’ta 24 Kişi Tutuklandı

Diyarbakır’da Düzenlenen Operasyonda, 40 Adet Baza İçerisinde Bantlara Sarılmış Vaziyette, Rdx Ve C4’ten Çok Daha Güçlü Olduğu Bilinen, 89 Adet Toplam 80 Kilogram, Petn Tipi Patlayıcı Ele Geçirildi.