  • BIST 88.830
  • Altın 144,433
  • Dolar 3,6361
  • Euro 3,8595
  • Samsun 15 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 9 °C
  • İzmir 14 °C
  • Ordu 11 °C
  • Sinop 8 °C
  • Giresun 9 °C
  • Amasya 12 °C
  • Rize 10 °C
  • Trabzon 8 °C

Kahramanmaraş’ta 24 Kişi Tutuklandı

» »
Kahramanmaraş’ta 24 Kişi Tutuklandı
Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığınca Türkiye genelinde yapılan, aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyonda, Kahramanmaraş'ta...

Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığınca Türkiye genelinde yapılan, aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyonda, Kahramanmaraş'ta 24 kişi tutuklandı.

Alınan bilgilere göre, 18 Şubat 2017 tarihinde Türkiye genelinde eş zamanlı yapılan operasyonda; Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü sorumluluk bölgesinde 243 hedef adreste yapılan aramada, aranan 53 kişi yakalanmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 53 kişiden 24'ü tutuklanarak cezaevine konuldu.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Güvercin Kümesine Uyuşturucu Operasyonu19 Şubat 2017 Pazar 16:48
  • Kahramanmaraş’ta 24 Kişi Tutuklandı19 Şubat 2017 Pazar 16:48
  • Beton Mikserine Çarpan Sürücü Yaralandı19 Şubat 2017 Pazar 16:38
  • Kızgın Ütünün Yanına Bırakılan Parfümler Az Kalsın Evi Yakıyordu19 Şubat 2017 Pazar 16:38
  • Ters Yöne Giren Motosiklet Otomobille Çarpıştı: 1 Yaralı19 Şubat 2017 Pazar 16:33
  • Trabzon’da Darp Edilen Kızlardan Açıklama19 Şubat 2017 Pazar 16:33
  • Tunceli’de 150 Kilogram Amonyum Nitrat Ele Geçirildi19 Şubat 2017 Pazar 16:23
  • Yaralı Polis Memuru 84 Gün Sonra Hayatını Kaybetti19 Şubat 2017 Pazar 16:18
  • Azılı İş Yeri Hırsızı Yakalandı19 Şubat 2017 Pazar 15:38
  • Havalı Tüfekle Vurulan Genç Defnedildi19 Şubat 2017 Pazar 15:33
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti