Kahramanmaraş’ta Asayiş Uygulaması

Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca, "Türkiye Güven-Huzur (3)" uygulaması kapsamında Kahramanmaraş'ta...

Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca, "Türkiye Güven-Huzur (3)" uygulaması kapsamında Kahramanmaraş'ta yaklaşık 2 bin kolluk kuvveti görev aldı.

Türkiye genelinde yurt genelinde 80 bin 88 personelin katılımıyla 81 ilde yapılan dev asayiş uygulamasında Kahramanmaraş'ta onlarca kişi sorgulandı.

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığında görevli yaklaşık 2 bin görevlinin yaptığı kontrollerde; vatandaşların üst araması yapılırken, işyerleri tek tek kontrol edildi. Uygulamalarda şehrin giriş çıkışları başta olmak üzere ana arterler üzerinde trafik kontrolü yapıldı.