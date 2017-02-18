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Kahramanmaraş’ta Atlı Kızak Ve Kızak Türkiye Şampiyonası

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Kahramanmaraş’ta Atlı Kızak Ve Kızak Türkiye Şampiyonası
Kahramanmaraş'ta 1. Ahır Dağı Atlı Kızak, Geleneksel Kızak Türkiye Şampiyonası başladı.

Kahramanmaraş'ta 1. Ahır Dağı Atlı Kızak, Geleneksel Kızak Türkiye Şampiyonası başladı.

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Yedikuyular mevkisinde ilki düzenlenen şampiyonaya, 8 ilden 57 kulüpten 90 yarışmacı katıldı.

Erzincan Atlı Spor Kulüplerinden katılan Metin Albayrak, atlı kızak ve geleneksel kızak yarışması için 9 kişi geldiklerini belirterek, "Asıl olarak hepimiz atlı ciritle uğraşıyoruz. Yan kol olarak da bu spor dalına geçiş yaptık" dedi.

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu, Geleneksel Kızak ve Atlı Kızaktan Sorumlu Asbaşkanı Ünal Genç, Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu 2017 programında bulunan Kahramanmaraş Ahır Dağı Atlı Kızak ve Geleneksel Kızak müsabakalarını bugün başlattıklarını belirterek, yarışmacılara başarılar diledi.

İlk gün müsabakalar sonucunda dereceye girenlere ödüllerini Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fatih Mehmet Erkoç verdi.

Müsabakaları Kahramanmaraş AK Parti milletvekilleri Mehmet İlker Çitil ve İmran Kılıç da izledi.

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