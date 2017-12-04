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Kahramanmaraş’ta Bölgesel Engelliler Yüzme Yarışları

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Kahramanmaraş’ta Bölgesel Engelliler Yüzme Yarışları
Kahramanmaraş'ta 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle Bölgesel Engelliler Yüzme Yarışları düzenlendi.

Kahramanmaraş'ta 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle Bölgesel Engelliler Yüzme Yarışları düzenlendi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ve İl Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü organizasyonunda gerçekleştirilen yarışlara Gaziantep, Hatay, Adana ve Kahramanmaraş'tan sporcular katıldı.

Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Ali İhsan Kabakcı, il merkezi ve ilçelerde tüm tesislerin engelli sporculara açık olduğunu söyledi. Kabakçı, "Engellilere yönelik yapılan sosyal projelerle her zaman engellilerin yanlarında olduk. Ayrıca yapılan bu çalışmalar sonucu, engelli branşlarında birçok olimpik başarılarda geliyor. Ayrıca, Kahramanmaraş'taki tesislerin tamamını engelli kardeşlerimiz kullanabilir" dedi.

Açılış seramonisinin ardından yüzme yarışlarına geçildi. 100'e yakın sporcunun katıldığı yüzme yarışları sonunda her sporcuya madalya ve başarı belgesi takdim edildi.

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