Kahramanmaraş’ta Demokrasi Nöbeti Sona Erdi

Kahramanmaraş'ta 15 Temmuz darbe kalkışmasının yıl dönümünde başlanan demokrasi nöbeti sona erdi.
Trabzon Bulvarı'nda gerçekleşen demokrasi nöbetinin son günü Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Ardından sinevizyon gösterisi ve Türkiye Gençlik Vakfı öğrencileri ilahi grubu sahne aldı. Son olarak sahne alan şair Talha Bora Öge, okuduğu şiirlerle demokrasi nöbetini dolduran vatandaşlara unutulmaz anlar yaşattı. Binlerce kişinin katıldığı demokrasi nöbeti etkinlikleri saat 24.00 itibari ile sona ermiş oldu.
Demokrasi nöbetine Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç ve yüzlerce Kahramanmaraşlı eşlik etti.
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