Kahramanmaraş’ta Dondurma Festivali Renkli Anlara Sahne Oldu

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından 1.'si düzenlenen Uluslararası Dondurma Kültür ve Sanat Festivali'nin ikinci günü karnaval havasında geçti.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından 1.'si düzenlenen Uluslararası Dondurma Kültür ve Sanat Festivali'nin ikinci günü karnaval havasında geçti.

Valilik meydanında toplanan kalabalık düzenlenen etkinlikleri ilgiyle izledi. Festival kapsamında Ukrayna, Bosna Hersek, Kosova, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Trabzon'dan gelen katılımcılar halk oyunları gösterisi düzenledi. Dondurma festivalinin devamında dondurma yarışması ve dondurma kaşık şovları düzenlendi. Festivale katılan vatandaşlara sıcak havada bol bol soğuk dondurma ikram edildi. Renkli anlara sahne olan dondurma festivalinde vatandaşlar, festivalin her yılı devam etmesini istedi.

Festivale gelen Derya Kıraç, "Her yıl böyle kutlamalarını isterim, çok güzel gerçekten bu birinci festival herkes görsün isterim. Herkesi bekleriz Kahramanmaraş'a dondurma yemeye, buradaki dondurmanın tadı hiçbir yerde yok" dedi.

1. Uluslararası Dondurma Kültür ve Sanat Festivali'nin ikinci gününde, Dursun Ali Erzincanlı şiir dinletisi ve Arslanbek Sultanbekov konseriyle devam edecek.