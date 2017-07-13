Kahramanmaraş’ta Fabrika Yangını

Kahramanmaraş'ta metal mutfak eşyaları fabrikasında yangın paniğe neden oldu.

Kahramanmaraş'ta metal mutfak eşyaları fabrikasında yangın paniğe neden oldu. Yangın, itfaiye ekipleriyle birlikte toplumsal olaylarda kullanılan TOMA'nın müdahalesiyle tamamen söndürüldü.

Yangın Dulkadiroğlu ilçesinde Yeni Sanayi Sitesi'nde yer alan metal mutfak üreticisi fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın ihbarıyla olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangına itfaiye ekiplerinin yanı sıra toplumsal olaylarda kullanılan TOMA'da müdahale etti. Tamamen söndürülen yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Yangında ölen ya da yaralanan olmaz iken, büyük çapta maddi hasar oluştu.