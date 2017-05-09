Kahramanmaraş’ta Fetö’den 11 Kişi Tutuklandı

Kahramanmaraş'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 11 kişi tutuklandı.

Kahramanmaraş'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 11 kişi tutuklandı.

Alınan bilgilere göre, Kahramanmaraş Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından il merkezinde ve Göksun ilçesinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mahrem emniyet yapılanması ile ilgili yapılan operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 11'i bugün çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu.