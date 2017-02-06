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Kahramanmaraş’ta Fetö’den 4 Asker Tutuklandı

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Kahramanmaraş’ta Fetö’den 4 Asker Tutuklandı
Kahramanmaraş merkezli 15 ilde eş zamanlı yapılan FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan 4 asker tutuklandı.

Kahramanmaraş merkezli 15 ilde eş zamanlı yapılan FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan 4 asker tutuklandı.

Kahramanmaraş Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekiplerince 33 adrese yönelik şafak operasyonunda bir subay, 21 astsubay ile 2 uzman çavuş ikametlerinde gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan 24 askeri personelinden 9'unun adliyede işlemleri tamamlandı. İşlemleri tamamlanan 5 asker adli kontrol kararıyla serbest bırakılırken, 4 astsubay tutuklanarak cezaevine konuldu.

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