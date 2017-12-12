Kahramanmaraş’ta Kaçak Cep Telefonu Operasyonu

Kahramanmaraş'ta düzenlenen operasyonda 431 adet çeşitli marka ve modellerde kaçak cep telefonu ele geçirildi.

Kahramanmaraş'ta düzenlenen operasyonda 431 adet çeşitli marka ve modellerde kaçak cep telefonu ele geçirildi. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından, cep telefonu kaçakçılığı yapan şahıslara ve iş yerlerine yönelik operasyon yapıldı. Operasyon kapsamında Afşin ilçesinde, 2 iş yeri ve 2 evde yapılan aramada 431 adet çeşitli marka ve modellerde kaçak cep telefonu ile 21 adet imei kopyalamada kullanılan box cihazı ele geçirildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 5 kişi sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.