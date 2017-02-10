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Kahramanmaraş’ta Kurtuluş Coşkusu

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Kahramanmaraş’ta Kurtuluş Coşkusu
Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşun 97. yıl dönümü etkinliklerinde Sütçü İmam olayı canlandırıldı.

Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşun 97. yıl dönümü etkinliklerinde Sütçü İmam olayı canlandırıldı.

Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşun 97. yıl dönümü, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Kutlama etkinlikleri kapsamında Sütçü İmam olayı ile resim ve şiir yarışmasının ödül töreni gerçekleştirildi. Uzunoluk Caddesi'nde gerçekleştirilen Sütçü İmam olayı programında açılış konuşması yapan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, "Bundan tam 97 yıl önce burada bir kahramanlık destanı yazıldı. Ülkeyi işgal eden emperyalist güçlere karşı burada namusu için, onuru ve şerefi için Sütçü İmam dünyaya bir insanlık dersi verdi. Kurtuluş Savaşı'ndan bu yana sınır boylarımızda ülkemizin ve vatanımızın birlik ve beraberliği için şehit düşen, bugün de Suriye'de şehit olan kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyorum" dedi.

Programda Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı oyuncuları tarafından tarihi Sütçü İmam olayı canlandırılırken, mahalleleri temsilen mahalli kıyafetler giyen çete grupları ilgi odağı oldu. Programın sonunda vatandaşlara 10 bin kişilik süt ikramı yapıldı. Kurtuluş etkinlikleri kapsamında mehter takımı eşliğinde kortej yürüyüşü ve konuk ülkelerden misafir grupların gösterileri ilgi ile izlendi.

"Kahramanmaraş'ın kurtuluşu" konulu resim ve şiir yarışması ödül töreni

Ortaokullara yönelik düzenlenen "Kahramanmaraş'ın Kurtuluşu" konulu resim ve şiir yarışmasında dereceye girenlere de ödülleri verildi. Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde düzenlenen ödül törenine Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Cevdet Kabakcı ile öğrenciler, öğretmenleri ve vatandaşlar katıldı. Türkiye'nin dört bir yanından bin 7 şiir ve 985 resmin katıldığı yarışmada dereceye girenlere ödüllerini Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç takdim etti. Ödül töreninin ardından Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşu anısına açılan resim yarışmasına gönderilen 97 adet resmin yer aldığı sergi gezildi.

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