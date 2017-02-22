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Kahramanmaraş’ta Nefesleri Kesen Yangın Ve Deprem Tatbikatı Yapıldı

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Kahramanmaraş’ta Nefesleri Kesen Yangın Ve Deprem Tatbikatı Yapıldı
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Eğitim Merkezi'nin 200 kişinin katıldığı yangın tatbikatı gerçeğini aratmadı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Eğitim Merkezi'nin 200 kişinin katıldığı yangın tatbikatı gerçeğini aratmadı.

İtfaiye personellerinin yanı sıra AFAD, 112, ARMADAŞ, AKEDAŞ, AKMOD, Emniyet, Jandarma, Orman, UMKE ekipleri de katıldığı tatbikatta ilk olarak bir tekstil fabrikasında çıkan yangın ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri müdahale ederek yangında mahsur kalan işçilerin kurtarılmasını sağladı. Mahsur kalan işçilerden yaralı olanlara sağlık ekipleri olay yerinde anında müdahale ederek ambulansla hastaneye götürür, gaz sızıntısına maruz kalan bir işçiye AFAD KBRN ekipleri müdahale etti.

Öte yandan yangın sırasında zehirli gaza maruz kalan işçiye müdahale edildiği sırada yakıt tankının alev alması sonucu, itfaiye ekipleri yangını kontrollü bir şekilde söndürme ve soğutma çalışmalarına başladılar.

Yangın ihbarının ardından itfaiye ekipleriyle birlikte olay yerine gelen ARMADAŞ ekibi ise doğalgaz bağlantısını keserken, AKEDAŞ ekipleri de enerji nakil hattını devre dışı bıraktı.

Fabrika yangını tamamen söndürülerek, mahsur kalan işçiler kurtarılırken, Kahramanmaraş'ın Karacasu bölgesinde 6,5 şiddetinde deprem meydana geldiği ihbarı üzerine ekipler bu sefer deprem olan bölgeye intikal ettiler.

Başta AFAD ve UMKE ekipleri olmak üzere itfaiye personelleri ve AKMOD personelleri hep birlikte bina yıkıntıları içerisinde arama kurtarma çalışmalarına başladılar. Enkazın altından çıkarılan yaralılar sağlık ekiplerine teslim edilirken, Jandarma ekipleri çevre güvenliğini sağladı. Çevik kuvvet polisleri ise enkaz altında kalan yaralıları çıkarmaya çalışan görevlilere müdahale etmeye çalışan yaralı yakınlarının enkaz alanına girmesine müsaade etmedi.

Depremde zarar gören apartmanın üçüncü katında mahsur kalan bir yaralının kurtarılması işlemini ise itfaiye personelleri başarılı bir şekilde gerçekleştirirken, apartmanda mahsur kalan itfaiye eri ise kendi imkanları ile aşağıya inmeyi başardı.

Tatbikat sonrası açıklamada bulunan Kahramanmaraş İtfaiye Daire Başkanı Cahit Küçükönder, "Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığımızın ve tüm kurum ve kuruluşlarımızın katılımlarıyla düzenlediğimiz deprem ve yangın tatbikatı başarıyla tamamlanmış durumda. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığımız şu anda 29 noktada 7/24 hizmet veriyor. 64 aracımız ve profesyonel personelimizle eğitim sahamızda tüm ekiplerimizi hizmet içi eğitimlerle göreve hazır tutuyoruz. Bugün ki tatbikatımıza da AFAD, UNKE, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Jandarma, İl Emniyet Müdürlüğümüz, AKMOD ve diğer sivil toplum kuruluşlarımız başta olmak üzere birçok kurum ve kuruluşların katılımı ile yerinde yangın, KBRN ve deprem arama kurtarma başta olmak üzere yine yüksek açı kurtarmada tatbikat yaptık ve başarıyla gerçekleşti. Ben bütün katılımcı arkadaşlarımıza ve tüm kuruluşlarımıza teşekkür ediyorum. İnşallah ilimizde hiçbir afet felaketi yaşanmaz bizde bu tatbikatları yapmak ve öğrenmekle kalırız. Biz Büyükşehir Belediyesi olarak sürekli farkındalığın artırılması kentsel dönüşüm projeleriyle de devletimizin yaptığı çalışmalar inşallah vatandaşlarımız depremi en az zararla atlatmamızı sağlayacaktır" dedi.

Kahramanmaraş’ta Nefesleri Kesen Yangın Ve Deprem Tatbikatı Yapıldı

Kahramanmaraş’ta Nefesleri Kesen Yangın Ve Deprem Tatbikatı Yapıldı

Kahramanmaraş’ta Nefesleri Kesen Yangın Ve Deprem Tatbikatı Yapıldı

Kahramanmaraş’ta Nefesleri Kesen Yangın Ve Deprem Tatbikatı Yapıldı

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